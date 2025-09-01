Інше

Традиційна розважальна добірка найбільш цікавих перлів наших читачів за підсумками минулого тижня! // 25.08-31.08.2025

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже, ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 ЄВГЕН ХАЧЕРІДІ СТАВ ГРАВЦЕМ ЧОРНОМОРЦЯ.

📰 ЮХИМ КОНОПЛЯ ПОТРАПИВ ДО СПИСКУ ІНТЕРЕСІВ СЕВІЛЬЇ

📰 ФОРВАРД ДИНАМО ТА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ ВЛАДИСЛАВ ВАНАТ СТАВ ГРАВЦЕМ ЖИРОНИ

СТАЛИ ВІДОМІ РЕЗУЛЬТАТИ ЖЕРЕБКУВАННЯ ОСНОВНОГО ЕТАПУ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ

📰 КЕРМАНИЧ ДИНАМО ОЛЕКСАНДР ШОВКОВСЬКИЙ ПРОКОМЕНТУВАВ ЧУТКИ ПРО КОНФЛІКТ З АНДРІЄМ ЯРМОЛЕНКОМ

📰 БЕШИКТАШ ЗВІЛЬНИВ СУЛЬШЕРА

📰 ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ЗВІЛЬНИЛИ З ФЕНЕРБАХЧЕ

📰 БАЄР ЛЕВЕРКУЗЕН ЗВІЛЬНИВ ЕРІКА ТЕН ГАГА