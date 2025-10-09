Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Володимира Петковича вперше за десять років зіграє на мундіалі після переконливої перемоги над Сомалі.

Збірна Алжиру забезпечила собі участь у чемпіонаті світу-2026. У матчі дев'ятого туру відбіркового етапу команда під керівництвом Володимира Петковича впевнено перемогла Сомалі з рахунком 3:0 і достроково гарантувала перше місце у своїй групі.

Після цієї перемоги алжирці випереджають найближчого переслідувача — збірну Уганди — на чотири очки, що робить їх недосяжними за тур до завершення кваліфікації.

Для Алжиру це перший вихід на чемпіонат світу з 2014 року. Тоді команда дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася майбутнім чемпіонам — збірній Німеччини.

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2026 пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня. Турнір стане першим мундіалем із розширеним форматом, у якому візьмуть участь 48 збірних.