Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Нідерландський тренер покинув збірну після поразок від Саудівської Аравії та Іраку в четвертому раунді кваліфікації.

Футбольна асоціація Індонезії офіційно оголосила про розірвання контракту з головним тренером національної збірної Патріком Клюйвертом. Причиною такого рішення стали незадовільні результати команди у кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Setelah bekerja bersama-sama secara intensif selama hampir 12 bulan, PSSI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Coach Patrick Kluivert dan para stafnya atas dedikasi dan kontribusi mereka bagi sepak bola Indonesia.



Setelah melalui diskusi yang terbuka dan penuh rasa… pic.twitter.com/Y1Y1Q8rDHb — PSSI (@PSSI) October 16, 2025

Під керівництвом легендарного нідерландця Індонезія вийшла до четвертого раунду азійського відбору, однак поступилася в обох матчах — Саудівській Аравії (2:3) та Іраку (0:1), і втратила шанси на вихід на світову першість. У підсумку команда посіла останнє місце в групі.

Клюйверт очолив збірну Індонезії у січні 2025 року. Його контракт був розрахований на два роки з можливістю продовження. За цей час команда провела вісім матчів, здобула три перемоги, одну нічию та зазнала чотирьох поразок.