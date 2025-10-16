Нідерландський тренер покинув збірну після поразок від Саудівської Аравії та Іраку в четвертому раунді кваліфікації.
Патрік Клюйверт, getty images
16 жовтня 2025, 11:15
Футбольна асоціація Індонезії офіційно оголосила про розірвання контракту з головним тренером національної збірної Патріком Клюйвертом. Причиною такого рішення стали незадовільні результати команди у кваліфікації до чемпіонату світу-2026.
Під керівництвом легендарного нідерландця Індонезія вийшла до четвертого раунду азійського відбору, однак поступилася в обох матчах — Саудівській Аравії (2:3) та Іраку (0:1), і втратила шанси на вихід на світову першість. У підсумку команда посіла останнє місце в групі.
Клюйверт очолив збірну Індонезії у січні 2025 року. Його контракт був розрахований на два роки з можливістю продовження. За цей час команда провела вісім матчів, здобула три перемоги, одну нічию та зазнала чотирьох поразок.