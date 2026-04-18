Англія

Лідер лондонців прокоментував чутки про можливий відхід із клубу.

Атакуючий півзахисник Челсі Коул Палмер відреагував на чутки щодо свого можливого трансферу, зокрема до Манчестер Юнайтед, та невдоволення проєктом клубу, запевнивши, що не планує змінювати команду.

Англійський футболіст наголосив, що не сприймає серйозно подібні розмови та повністю зосереджений на виступах за "пенсіонерів".

"Усі просто говорять. Коли я це бачу, то просто сміюся. Очевидно, Манчестер — це мій дім. Там уся моя родина, але я не сумую за ним. Можливо, буду сумувати, якщо не поїду туди три місяці чи щось таке. Але коли повертаюся, то розумію, що там для мене вже нічого немає.

У мене немає планів залишати Челсі. У нас попереду ще багато важливих матчів. Є півфінал Кубка Англії, і якщо ми фінішуємо в зоні Ліги чемпіонів, це дасть нам хорошу можливість підписати потрібних гравців.

Ми спілкувалися з власниками, і вони впевнені у футболістах, які мають це зробити. Ріс Джеймс не підписав би шестирічний контракт, якби не говорив із власниками та керівництвом.

Ми з Рісом багато спілкувалися — про те, що нам потрібно, яких гравців слід підписати і якою має бути команда. Він не підписав би нову угоду, якби не знав, що відбувається", — цитує слова Палмера видання The Guardian.

Контракт 23-річного футболіста з Челсі розрахований до 2033 року, і він залишається важливою частиною довгострокового проєкту лондонського клубу.