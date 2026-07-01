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Екснаставник Ліверпуля може очолити збірну Нідерландів.

Колишній головний тренер Ліверпуля Арне Слот незабаром може повернутися до роботи.

47-річний фахівець розглядається як один із кандидатів на заміну Рональду Куману в збірній Нідерландів, повідомляє The Touchline.

Збірна Нідерландів невдало виступила на чемпіонаті світу-2026: команда посіла перше місце в групі, але зазнала поразки від Марокко в серії пенальті на стадії 1/16 фіналу.

Арне Слот обіймав посаду в Ліверпулі протягом двох років. Наставник був відправлений у відставку після завершення минулого сезону через незадовільні результати.