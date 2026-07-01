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Офіційно: Де Врей став гравцем Панатінаїкоса

Досвідчений нідерландський захисник продовжить кар’єру в Греції.

Стефан де Врей, ФК Панатінаїкос

Панатінаїкос офіційно оголосив про підписання центрального захисника Стефана де Врея. 34-річний нідерландець приєднався до грецького клубу на правах вільного агента після завершення контракту з

Інтером. Угода діє до 30 червня 2027 року з опцією продовження ще на один сезон.



Де Врей провів у складі міланського клубу вісім сезонів, за які став одним із лідерів оборони. Разом із нерадзуррі він виграв 3 чемпіонати Італії, 3 Кубки та так само Суперкубків країни, а також двічі дістався фіналу Ліги чемпіонів.



Для самого Де Врея це стане першим досвідом виступів у чемпіонаті Греції.



В минулому сезоні центральний захисник провів за італійську команду 16 матчів в усіх турнірах.