Ливерпуль на своем официальном сайте презентовал новый комплект формы, который станет третьим для команды в сезоне-2020/21.

Новая экипировка мерсисайдского клуба, которая выпустилась под брендом Nike, выполнена в черном и сером цветах со вставками красного цвета. За основу был взят принт "шашечки", который был традиционным для Ливерпуля в 1980-х.

Our chequered flags are a familiar sight…



Now they’ve inspired the design of our new third kit 👌 pic.twitter.com/KuaZE5hRQP