Запасной комплект формы мерсисайдцев выполнен в черном и сером цветах с принтом "шашечки".
Ливерпуль на своем официальном сайте презентовал новый комплект формы, который станет третьим для команды в сезоне-2020/21.
Новая экипировка мерсисайдского клуба, которая выпустилась под брендом Nike, выполнена в черном и сером цветах со вставками красного цвета. За основу был взят принт "шашечки", который был традиционным для Ливерпуля в 1980-х.
Напомним, ранее Ливерпуль также представил домашний комплект формы на предстоящий сезон, выполненный в традиционном красном цвете, а также не оставил без внимания новую и весьма специфическую гостевую форму.