Англия

Наставник бирмингемского клуба ответил на слухи о его положении в клубе на фоне плохих результатов команды.

Главный тренер Астон Виллы Дин Смит пролил свет на свое будущее в команде. На фоне неудачных результатов клуба в новом сезоне, британские СМИ начали писать о возможной отставке специалиста.

Тем не менее, сам Смит заявил о безоговорочной поддержке со стороны руководства "виллианов".

"Если вы спросите, хорошо ли я сплю — да, меня не мучают по ночам различного рода мысли или сомнения.

У нас нет паники, в команде все настроены исправить ситуацию в кратчайшие сроки. Мы не так далеки от того, чтобы перевернуть ситуацию с ног на голову. В матче с Вест Хэмом у нас не хватало пяти футболистов основного состава — это очень много для такого турнира, как Премьер-Лига. Я взрослый человек и хорошо отношусь к критике.

Тем не менее, руководство клуба мне полностью доверяет. Нет и намека на отставку, поэтому здесь больше нечего комментировать", — приводит слова 50-летнего специалиста Sky Sports.

После 10-ти туров Астон Вилла находится на 15-м месте, имея в своем активе 10 очков.

Следующий матч команда из Бирмингема проведет в пятницу, 5 ноября против Саутгемптона.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.