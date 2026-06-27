Англія

Мадридський клуб готовий обговорити обмін гравцями, а серед можливих учасників угоди — Мартінеллі, Жезус і Троссард.

Лондонський Арсенал активізував роботу над підписанням нападника мадридського Атлетіко Хуліана Альвареса під час літнього трансферного вікна.

За інформацією TEAMtalk, англійський клуб уже зробив першу пропозицію та продовжує переговори з "матрацниками". Водночас мадридці не виключають варіант із включенням футболістів до потенційної угоди, щоб зменшити суму трансферу.

Серед кандидатів на можливий обмін сторони обговорювали Габріела Мартінеллі, Габріела Жезуса та Леандро Троссарда. Крім того, Атлетіко цікавився ситуацією навколо Віктора Дьєкереша та молодого таланта Ітана Нванері.

Повідомляється, що спортивний директор Арсеналу Андреа Берта вважає Альвареса одним із головних пріоритетів клубу на трансферному ринку. У мадридському клубі, своєю чергою, розглядають Арсенал і Парі Сен-Жермен як найкращі варіанти у разі продажу аргентинського форварда.