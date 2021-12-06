Англия

Наставник Тоттенхэма рассказал о своих взаимоотношениях с фанатами.

В рамках 15-го тура АПЛ Тоттенхэм уверенно переиграл Норвич, забив три безответных мяча.

По ходу поединка поклонники "шпор" пели на трибунах имя главного тренера команды Антонио Конте, что не мог не отметить сам наставник.

"Я хотел бы поблагодарить фанатов, которые пели мое имя. Это очень приятно, но в то же время я чувствую огромную ответственность перед ними. Они доверяют мне, но я пробыл в клубе лишь месяц! Хотелось бы действительно заслужить такое отношение к себе", — считает Конте.

Кроме того, итальянский наставник оценил игру своих подопечных в матче с Норвичем.

"Лукас Моура забил потрясающий мяч, но я жду больше голов от него. У него есть все качества, чтобы забивать как можно больше.

Дэвис отыграл очень приличный поединок. Он становится похожим на Аспиликуэту в Челси при формации с тремя центральными защитниками", — приводит слова Конте Sky Sports.

Смотрите на Football.ua видео голов и обзор матча Тоттенхэм — Норвич.