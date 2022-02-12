Англия

Наставник Манчестер Сити поделился мнением о тренерской работе.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мыслями о том, в каких случаях необходимо смотреть на своих коллег по цеху, а когда эта грань переходит в подражание.

Специалист считает, что очень важно для тренера не начать копировать более успешного наставника.

"Я значительно вырос по сравнению с тем временем, когда только начинал. Но футбол — это не только копирование, нужно всегда прогрессировать и вносить что-то новое. Вы не сможете обыграть три команды подряд благодаря обычным занятиям в зале.

Все хотят копировать победителя, но это ужасно. Очень плохо, когда начинающие тренера копируют более успешных коллег. Уровень футбола неизменно растет, вы застрянете в прошлом, если будете так делать.

Джеррард? Он как и Лампард очень подготовлен, это невероятно любопытный наставники — им всегда интересно узнать что-то новое. Мне нравится такой подход", — приводит слова Гвардиолы Sky Italia.

Ранее испанец рассказал о том, как он относится к словам Клоппа в отношении чемпионской гонки в АПЛ.