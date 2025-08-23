Англія

"Сині" розгромили "молотобійців" з рахунком 5:1.

Лондонський Челсі у матчі другого туру АПЛ розгромив Вест Гем (5:1).

У цьому матчі результативною передачею відзначився вінгер "синіх" Естевао, який замінив у стартовому складі Коула Палмера, який зазнав пошкодження на розминці.

За інформацією Opta, Естевао став наймолодшим автором асиста в історії лондонського клубу. На момент матчу йому було 18 років та 120 днів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Вест Гем — Челсі.