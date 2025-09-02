Шведський форвард поділився своїми емоціями після переходу до команди Арне Слота.
Александер Ісак, Getty Images
02 вересня 2025, 21:55
Новоспечений нападник Ліверпуля Александер Ісак прокоментував свій перехід до складу команди Арне Слота із Ньюкасла.
"Я відчуваю неймовірні емоції. Це був довгий шлях до цього моменту, але я дуже щасливий бути частиною цієї команди, цього клубу і всього, що він означає. Це те, чим я пишаюся, і я з нетерпінням чекаю на початок роботи.
Я хочу створювати історію, вигравати трофеї. Це головна мотивація для мене. Вважаю, що тут я зможу прогресувати як гравець і допомагати команді. Грати на Енфілді складно. Я досягав певних успіхів, але як команда ми програвали обидва матчі. Атмосфера там неймовірна, і я в захваті, що тепер можу бути частиною цього. Я хочу виграти все. Це проста, але чітка амбіція.
Номер дев'ять багато значить для мене, це культовий номер. Звісно, він накладає відповідальність, але я радий отримати цей шанс і дуже мотивований почати працювати та приносити користь команді. Я дуже щасливий, що нарешті тут. Не можу дочекатися, щоб вийти на поле і створювати разом неймовірні моменти", — наводить слова Ісака прес-служба клубу.
