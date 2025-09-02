Англія

Шведський форвард поділився своїми емоціями після переходу до команди Арне Слота.

Новоспечений нападник Ліверпуля Александер Ісак прокоментував свій перехід до складу команди Арне Слота із Ньюкасла.

"Я відчуваю неймовірні емоції. Це був довгий шлях до цього моменту, але я дуже щасливий бути частиною цієї команди, цього клубу і всього, що він означає. Це те, чим я пишаюся, і я з нетерпінням чекаю на початок роботи.

Я хочу створювати історію, вигравати трофеї. Це головна мотивація для мене. Вважаю, що тут я зможу прогресувати як гравець і допомагати команді. Грати на Енфілді складно. Я досягав певних успіхів, але як команда ми програвали обидва матчі. Атмосфера там неймовірна, і я в захваті, що тепер можу бути частиною цього. Я хочу виграти все. Це проста, але чітка амбіція.

Номер дев'ять багато значить для мене, це культовий номер. Звісно, він накладає відповідальність, але я радий отримати цей шанс і дуже мотивований почати працювати та приносити користь команді. Я дуже щасливий, що нарешті тут. Не можу дочекатися, щоб вийти на поле і створювати разом неймовірні моменти", — наводить слова Ісака прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль встановив новий світовий рекорд за витратами на трансфери.