Англія

Клуб витратив 481,9 мільйона євро в одне трансферне вікно.

Ліверпуль встановив новий світовий рекорд за витратами на трансфери в межах одного вікна, витративши минулого літа 481,9 мільйона євро на новачків, згідно з даними порталу Transfermarkt. Ця сума перевершила попередній рекорд Челсі, який у 2023 році витратив 464,1 мільйона євро.

Екітіке та Ісак: нова дилема атакувальної лінії Ліверпуля

Найдорожчим придбанням "червоних" став Александер Ісак за 144 мільйони євро, що підкреслює амбітність клубу на трансферному ринку.

Наразі Ліверпуль є єдиною командою, яка пройшла три стартові тури Прем’єр-ліги без втрати очок, демонструючи сильний старт сезону.

Наступний матч чемпіонату відбудеться в неділю, 14 вересня, коли "червоні" зіграють на виїзді проти Бернлі.