Англія

Данський нападник не очікував, що його мрія всього життя — грати за манкуніанців — завершиться у 22 роки.

Нападник Расмус Гойлунн емоційно переживає свій відхід з Манчестер Юнайтед, повідомляє The Athletic.

22-річний данець вважав гру за манкуніанців мрією свого життя, однак тепер змушений розпочати новий етап кар’єри в Наполі. 1 вересня італійський клуб офіційно оголосив про оренду Гойлунна з обов’язковим викупом. Наполі заплатить за оренду 6 мільйонів євро, а згодом доплатить ще 44 мільйони, якщо виконає умови угоди.

За інформацією джерела, Гойлунн до останнього сподівався залишитися на Олд Траффорд і довести тренеру Рубену Аморіму на ділі свою думку про те, що він кращий за новачка команди Беньяміна Шешко. Данець навіть забивав у передсезонних матчах і публічно заявляв про готовність боротися за місце у складі, проте керівництво клубу ухвалило остаточне рішення на користь нового форварда.

Минулого сезону Гойлунн провів 52 матчі у всіх турнірах, забив 10 голів, але лише 4 з них – у Премʼєр-лізі. Для керівників Юнайтед це стало вирішальним фактором: молодий футболіст, за якого було переплачено, асоціювався з попереднім етапом клубної політики, і нова структура ухвалила холодне рішення про його продаж.

Гойлунн мав пропозиції від Мілана, РБ Лейпциг та інших клубів, але обрав чемпіона Італії. У Наполі він працюватиме під керівництвом Антоніо Конте і гратиме разом зі своїм колишнім партнером по МЮ Скоттом Мактомінеєм.