Іспанія

Бразилець поділився емоціями після повернення до Бетіса.

Вінгер Антоні підписав повноцінний контракт із Бетісом, де вже виступав в оренді в другій половині минулого сезону, і після трансферу 25-річний бразилець дав коментар.

"Щодо того, що сталося в Манчестері, тільки я знаю, наскільки це було важко. Мені дуже шкода. Тренування проходили окремо, але це частина життя. Тепер це в минулому", — цитує його слова в соцмережах інсайдер Фабріціо Романо.

Останні тижні Антоні тренувався окремо в Манчестер Юнайтед, адже Рубен Аморім вважав його непотрібним команді.

У чотирьох матчах поточного сезону Ла Ліги Бетіс набрав 5 очок (1 перемога, 2 нічиї, 1 поразка), і Антоні може стати важливим підсиленням для команди.

Повернення до Іспанії, де він уже показував непогані результати, дає надію на відродження кар’єри бразильця.