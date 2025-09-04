Український захисник пропустить єврокубкову кампанію свого нового англійського клубу.
Олександр Зінченко, getty images
04 вересня 2025, 00:22
Ноттінгем Форест оголосив заявку на груповий етап Ліги Європи сезону-2025/26, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
До списку заявлених гравців не потрапив лівий захисник Олександр Зінченко, який у дедлайн літнього трансферного вікна перейшов до табору "лісників" на правах річної оренди з Арсеналу.
Минулого сезону 28-річний українець провів 23 матчі на клубному рівні, відзначившись 1 голом та 1 результативною передачею.
У першому турі Ліги Європи Ноттінгем Форест зустрінеться на виїзді з Бетісом. Поєдинок відбудеться 24 вересня.
Ознайомитися з повної заявкою "лісників" на Лігу чемпіонів ви можете за цим посиланням.