Захисник повернувся до Ботафогу на правах оренди.

Ноттінгем Форест, який нещодавно придбав захисника Ботафогу Куябано, відправив 22-річного бразильця назад на правах оренди, повідомляє портал Globo.

Із самого початку лівий захисник не бажав залишати свою команду, а повернення могло бути зумовлене відсутністю підходящої заміни в Ноттінгемі. Проте, ймовірніше, це частина бізнес-стратегії власників клубів Тестора і Маринакіса, адже це перший випадок, коли їхні команди купують і одразу здають гравців в оренду назад.

Ринкова вартість Куябано становить 7 мільйонів євро, а за Ботафогу він провів 60 матчів, забивши 7 голів і віддавши 6 асистів.

Раніше повідомлялося, що Зінченко офіційно приєднався до Ноттінгем Форест.