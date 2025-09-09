Англія

Клуб розглядає кілька кандидатур.

Ноттінгем Форест активно шукає нового головного тренера після відставки Нуну Ешпіріту Санту, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, основним претендентом є колишній наставник Тоттенгема Анже Постекоглу. Також власнику клубу імпонує робота Марку Сілви з Фулгема. Крім того, серед можливих кандидатів розглядають Жозе Моурінью, який раніше залишив посаду у Фенербахче.

Серед претендентів також фігурує 51-річний австралієць Скотт Манн — колишній спортивний директор Тоттенгема, який раніше працював переважно на менеджерських посадах, зокрема у Манчестер Сіті.

Нагадаємо, цього літа Ноттінгем Форест орендував у Арсеналу українського захисника Олександра Зінченка.