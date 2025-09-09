Англія

Подробиці судового розгляду та фінансові зобов’язання.

Український футболіст Олександр Зінченко, що цього сезону захищає Ноттінгем Форест, має виплатити 300 000 фунтів стерлінгів податкового боргу після програшу в судовому процесі.

За даними видання The Sun, Управління з податкових і митних зборів Її Величності (HMRC) зобов'язало Зінченка погасити цю суму. Проблема виникла після того, як компанія Alex Zinchenko Image Rights, через яку гравець отримував частину своїх доходів від контрактів і рекламних угод, оголосила про добровільну ліквідацію. HMRC звернулося до Високого суду з вимогою закрити фірму.

До моменту, поки компанію не очолив Артемій Рябовс, офіційний представник Української асоціації футболу, і не перейменував її на Ozir Ltd, Зінченко був її єдиним власником.

Слухання справи завершилися на початку 2025 року мировою угодою, в рамках якої юристи Зінченка погодилися на виплату боргу. На той момент точна сума не розголошувалася.

Крім основного податкового боргу, футболісту доведеться сплатити 35 000 фунтів стерлінгів своїм бухгалтерам.

Враховуючи, що тижнева зарплата Зінченка в Арсеналі становить приблизно 150 тисяч фунтів, для покриття боргу йому знадобиться приблизно два тижні роботи.