Універсал "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з Францією.
Олександр Зінченко, Getty Images
06 вересня 2025, 14:00
Захисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував поразку своєї команди у матчі стартового туру відбору ЧС-2026 проти Франції (0:2).
"Ми завжди приїжджаємо до збірної з настроєм, усі великі професіонали. Яку б схему не вибрав тренер — ми завжди її підтримаємо і зробимо на максимум. Звичайно, нас нічого не здивувало.
Гол Мбаппе — це клас футболіста, він мав епізод, він його використав. Треба проаналізувати гру, подивитися, що зробили не так і що можемо покращити в нашій грі і рухатися далі", — наводить слова Зінченка Суспільне Спорт.
