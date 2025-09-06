Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Універсал "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з Францією.

Захисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував поразку своєї команди у матчі стартового туру відбору ЧС-2026 проти Франції (0:2).

"Ми завжди приїжджаємо до збірної з настроєм, усі великі професіонали. Яку б схему не вибрав тренер — ми завжди її підтримаємо і зробимо на максимум. Звичайно, нас нічого не здивувало.

Гол Мбаппе — це клас футболіста, він мав епізод, він його використав. Треба проаналізувати гру, подивитися, що зробили не так і що можемо покращити в нашій грі і рухатися далі", — наводить слова Зінченка Суспільне Спорт.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна – Франція.