Англія

Арсенал може розглянути пропозицію за свого вінгера вартістю 80 мільйонів фунтів.

Фланговий нападник Арсенала Габріель Мартінеллі зацікавив клуби із Саудівської Аравії. За даними CaughtOffside, кілька команд з регіону вивчають можливість трансферу бразильця.

Раніше повідомлялося, що лондонці готові відпустити футболіста у разі надходження пропозиції на суму близько 80 мільйонів фунтів.

У минулому сезоні Мартінеллі провів за Арсенал 51 матч у всіх турнірах, забив 10 м’ячів і зробив 6 результативних передач.

Нагадаємо, Зінченко мусить сплатити 300 тис. фунтів стерлінгів податкового боргу після програшу в суді.