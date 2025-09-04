Англія

Бразилець продовжує відновлення після важкої травми.

Лондонський Арсенал не включив форварда Габріела Жезуса до заявки на груповий етап Ліги чемпіонів сезону 2025/26.

Інформацію оприлюднила пресслужба УЄФА, опублікувавши повний список гравців, заявлених на турнір.

Наразі 28-річний бразилець продовжує відновлення після важкої травми коліна — розриву хрестоподібної зв’язки, який він отримав ще в січні. У зв’язку з цим Жезус поки не повернувся до повноцінних тренувань.

Ситуацію ускладнює й літній трансфер: Арсенал підписав нападника Віктора Дьокереша зі Спортинга, що може суттєво скоротити ігровий час Жезуса навіть після його повернення.

У минулому сезоні Габріел Жезус провів 27 матчів, у яких забив 7 голів і віддав 2 асисти, однак знову значну частину кампанії пропустив через травми.