Італія

18-річний український нападник вдало стартував у новому сезоні.

Емполі офіційно оголосив про продовження контракту з українським форвардом Богданом Поповим. Нова угода діятиме до 30 червня 2028 року.

Футболіст поділився емоціями після підписання:

— Я радий, що продовжив контракт. Мені добре в Емполі, і я дуже щасливий тут грати. Хочу подякувати клубу за довіру, а тренеру та партнерам — за допомогу. Початок сезону був позитивним, але ми не повинні зупинятися. Я хочу продовжувати працювати, щоб допомагати команді досягати поставлених цілей.

Попов приєднався до італійського клубу влітку 2023 року. У поточному сезоні-2025/26 він провів три матчі за першу команду й відзначився трьома голами.

Додамо, що Попов став найкращим гравцем першого туру Серії B сезону-2025/26.