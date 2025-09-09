Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Універсал "синьо-жовтих" зрівнявся з Сергієм Ребровим.

Наразі відбувається матч відбіркового циклу ЧС-2026, у якому збірна України зустрічається з Азербайджаном.

У цьому матчі у стартовому складі на поле вийшов український універсал Олександр Зінченко, для якого це 75 матч у футболці національної команди.

За кількістю матчів за збірну Зінченко вийшов на 11 місце і тепер ділить його з Сергієм Ребровим, який наразі очолює "синьо-жовтих". Наступна ціль Зінченка – це Микола Матвієнко, на рахунку якого 78 поєдинків.

Для захисника Іллі Забарного це 51 матч у складі збірної і він випередив Артема Мілевського (50) та зрівнявся з Євгеном Хачеріді, розділивши 31 місце у рейтингу гвардійців.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Азербайджан – Україна.