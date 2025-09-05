Англія

Форвард повертається до Австрії, щоб відновити форму та ігрову практику.

ЛАСК офіційно оголосив про підписання нападника збірної Австрії Саши Калайджича. 28-річний форвард перейшов із Вулвергемптона на правах оренди до завершення сезону-2025/26.

У ЛАСК Калайджич виступатиме під 10-м ігровим номером. Для футболіста це повернення в австрійську Бундеслігу після кількох років у Німеччині та Англії. У 2022 році нападник залишив Штутгарт і перебрався у Вулвергемптон за 18 мільйонів євро, підписавши контракт до червня 2027 року.

Минулого сезону Калайджич не зіграв жодного матчу за Вулвергемптон, а кар’єру йому серйозно ускладнили травми — він тричі рвав хрестоподібні зв’язки, востаннє у лютому 2024 року в складі Айнтрахта Франкфурт.

Попри це, нападник має вагомий досвід виступів у топ-чемпіонатах Європи. За Штутгарт він провів 60 матчів у Бундеслізі, відзначившись 24 голами та 12 асистами. Також він є гравцем національної збірної Австрії, у складі якої провів 19 матчів і забив 4 м’ячі.