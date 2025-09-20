Португалія

Моуріньо отримує перший подарунок від Судакова.

У шостому турі чемпіонату Португалії Бенфіка на виїзді впевнено розібралася з АВС – 3:0. В основному складі "орлів" зіграли Анатолій Трубін та Георгій Судаков.

Саме український хавбек став головним героєм зустрічі. У компенсований час першого тайму Судаков відкрив рахунок, а в другій половині ледь не оформив дубль. Георгія визнали гравцем матчу.

🌟 Sudakov é o nosso 𝙈𝙖𝙣 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙈𝙖𝙩𝙘𝙝 de hoje!#AFSSLB • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/Fo7aGt4kh6 — SL Benfica (@SLBenfica) September 20, 2025

Після перерви перевагу гостей закріпив Вангеліс Павлідіс, реалізувавши пенальті на 56-й хвилині, а через кілька хвилин Івановіч встановив остаточний рахунок.

Анатолій Трубін провів ще один "сухий" матч, упевнено відстоявши у воротах. Завдяки цій перемозі Бенфіка набрала 13 очок і піднялася на другу сходинку турнірної таблиці. АВС залишається на дні з одним балом.

АВС – Бенфіка – 0:3

Голи: Судаков, 45+3, Павлідіс, 56 (пен), Івановіч, 64