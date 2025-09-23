Англія

23-річний англієць отримав травму у матчі проти Манчестер Сіті.

Півзахисник Арсеналу Ноні Мадуеке вибув приблизно на два місяці через травму коліна. Про це повідомляє The Athletic.

Нагадаємо, 23-річний англієць отримав травму в матчі АПЛ проти Манчестер Сіті (1:1), після чого у перерві був замінений на Букайо Саку.

"У нього виникли проблеми на самому початку матчу, і він був недостатньо здоровим, щоб продовжити гру", — повідомив головний тренер Мікель Артета після гри.

Проведене у понеділок сканування показало, що Мадуеке вдалося уникнути травми передньої хрестоподібної зв'язки, проте він, швидше за все, пропустить більшу частину найближчих матчів Арсеналу, а також щонайменше одне міжнародне вікно у складі збірної Англії.

Додамо, що Мадуеке — ще один нападник "канонірів", який отримав травму. Кай Гаверц ще не повернувся у склад після операції на коліні наприкінці серпня, а Габріель Жезус порвав передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна в січні, внаслідок чого Віктор Йокерес залишається головною атакувальною опцією Артети на найближчий період.

Мадуеке перейшов до Арсеналу з Челсі цього літа за 48,5 млн фунтів стерлінгів і взяв участь у всіх шести матчах клубу в сезоні-2025/26.

Після п'яти турів Арсенал набрав десять очок і посідає друге місце у АПЛ, відстаючи від Ліверпуля на п'ять балів. Свій найближчий матч Арсенал проведе проти Порт Вейла у матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги – гра відбудеться завтра, 24 вересня, о 22:00.