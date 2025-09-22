Інше

Парижани здобули чоловічий приз, лондонки — жіночий.

Під час проведення церемонії вручення Золотого м'яча було оголошено про найкращі клуби сезону-2024/25.

Серед чоловічих команд перемогу здобув Парі Сен-Жермен, серед жіночих – лондонський Арсенал.

ПСЖ у минулому сезоні вперше в своїй історії виграв Лігу чемпіонів, закріпив успіх "золотом" Ліги 1 і Кубка Франції, а також дійшов до фіналу Клубного чемпіонату світу-2025, оформивши історичний требл.

Жіночий Арсенал відзначили за вдруге виграла Лігу чемпіонів, здолавши Барселону у фіналі. Також лондонська команда фінішувала другою у WSL та вже у новій кампанії проводитиме матчі на Емірейтс Стедіум.