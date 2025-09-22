Іспанія

Француз розглядає таку можливість.

Центральний захисник мюнхенської Баварії та збірної Франції Дайо Упамекано наступного літа може приєднатися до мадридського Реала. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 26-річний француз розглядає можливість переходу до "королівського" клубу у статусі вільного агента влітку 2026 року.

Зазначається, що він досі не узгодив продовження контракту з Баварією, тому серйозно розглядає можливість зміни клубної прописки по завершенню поточного сезону.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Дайо Упамекано відіграв за Баварію шість матчі та отримав дві жовті картки.