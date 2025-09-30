Англія

Домінік Соланке пропустить матчі з Буде/Глімтом і Лідсом.

Головний тренер Тоттенгема Томас Франк повідомив, що нападнику Домініку Соланке знадобиться операція на кісточці. За словами наставника, футболіст уже деякий час відчуває дискомфорт, тож клуб вирішив не відкладати втручання.

"У Дому проблеми з кісточкою, які турбують його вже деякий час, тому ми вирішили провести невелику операцію. Він не буде готовий ні до найближчої гри, ні до матчу з «Лідсом» у суботу. Ми повідомимо подробиці про терміни після міжнародної перерви, але я не думаю, що вони будуть довгими", — сказав Франк.

Соланке приєднався до Тоттенгема влітку 2024 року, перейшовши з Борнмута. У минулому сезоні він провів 45 матчів, у яких відзначився 16 голами. У поточному сезоні англієць зіграв три поєдинки, але ще не відкрив рахунок результативним діям.

Наразі Тоттенгем займає 4-те місце в турнірній таблиці АПЛ. Найближчий матч команда Томаса Франка проведе 30 вересня проти Буде/Глімта в рамках Ліги чемпіонів. Далі — поєдинок з Лідсом 4 жовтня.