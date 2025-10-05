Англія

Словенський форвард "червоних дияволів" забив у другому матчі поспіль.

Нападник Манчестер Юнайтед Беньямін Шешко прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Сандерленда (2:0), у якому він відзначився голом.

"Неймовірно, атмосфера після голу – це те, про що я завжди мріяв. Сподіваюся, зможу продовжувати в тому ж дусі.

Це безумовно важливо для мене. А для команди це ще більш важливо. Коли маєш перевагу, легко розслабитися. Ми тренуємося щотижня, намагаємося розуміти, де треба бути в кожній ситуації. Ми стаємо все кращими і кращими.

Забитий гол на Олд Траффорд — це момент, про який я мріяв з дитинства, адже атмосфера тут неймовірна. Не лише після голу, а й після кожного відбору. Мрія збулася, я радий, що ми виграли", — наводить слова Шешка ВВС.

Після семи турів МЮ набрав десять очок і посідає дев'яте місце у АПЛ. Свій наступний матч "червоні дияволи" проведуть проти Ліверпуля – гра відбудеться 19 жовтня.