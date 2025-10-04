Інше

Іспанець може переїхати у Флориду.

Колишній захисник мадридського Реала, лондонського Тоттенгема та Манчестер Юнайтед Серхіо Регілон може стати гравцем Інтер Маямі. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво клубу МЛС веде просунуті переговори про перехід лівого захисника на правах вільного агента.

Зазначається, що 28-річний іспанець вже дав згоду на перехід, оскільки вважає Інтер найкращим варіантом для продовження своєї ігрової кар'єри.

Останньою командою Регілона був лондонський Тотенгем, яку він залишив минулого літа. У сезоні-2024/25 іспанець провів за "шпор" шість матчів.