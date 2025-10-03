Результати матчів ЛЄ.
Порту - Црвена Звезда, Getty Images
03 жовтня 2025, 00:30
Завершились матчі другого слоту другого туру загального етапу Ліги Європи.
Порту мінімально переміг Црвену Звезду — 2:1.
Порту - Црвена Звезда 2:1
Голи: Вілліам Гомес, 8, Мора, 90 — Костов, 32
Сельта завдяки голам Аспаса, Іглесіаса та Сверберга здолала ПАОК.
Сельта – ПАОК 3:1
Голи: Аспас, 45+2, Іглесіас, 53, Сверберг, 71 – Якумакіс, 37
Базель перед рідними вболівальниками впевнено переміг Штутгарт.
Базель — Штутгарт 2:0
Голи: Аєті, 3, Брошінскі, 84
Ноттінгем Форест без травмованого Олександра Зінченка поступився вдома Мідтьюлланну.
Ноттінгем Форест – Мідтьюлланн 2:3
Голи: Ндоє, 22, Вуд, 90+3, пен — Діао, 18, Бех, 24, Андреасен, 88
Астон Вілла набирає хід після провального старту сезону. Сьогодні команда Емері на виїзді перемогла голландський Феєнорд.
Феєнорд – Астон Вілла 0:2
Голи: Буендіа, 61, Макгінн, 79
Гол Варга приніс Ференцварошу мінімальну перемогу над Генком.
Генк — Ференцварош 0:1
Голи: Варга, 44
Ліон впевнено переграв Зальцбург завдяки голам Сатріано та Клюйверта.
Ліон — Зальцбург 2:0
Голи: Сатріано, 11, Клюйверт, 57
Динамо Загреб переміг Маккабі Тель-Авів та очолив турнірну таблицю.
Маккабі Тель-Авів - Динамо Загреб 1:3
Голи: Абу-Фархі, 14 — Лісіца, 14, Любічич, 16, 72
Штурм Грац здолав Рейнджерс перед власними вболівальниками.
Штурм Грац — Рейнджерс 2:1
Голи: Хорват, 7, Кітеїшвілі, 35 - Гассама, 49
