Завершились матчі другого слоту другого туру загального етапу Ліги Європи.

Порту мінімально переміг Црвену Звезду — 2:1.

Порту - Црвена Звезда 2:1

Голи: Вілліам Гомес, 8, Мора, 90 — Костов, 32

Сельта завдяки голам Аспаса, Іглесіаса та Сверберга здолала ПАОК.

Сельта – ПАОК 3:1

Голи: Аспас, 45+2, Іглесіас, 53, Сверберг, 71 – Якумакіс, 37

Базель перед рідними вболівальниками впевнено переміг Штутгарт.

Базель — Штутгарт 2:0

Голи: Аєті, 3, Брошінскі, 84

Ноттінгем Форест без травмованого Олександра Зінченка поступився вдома Мідтьюлланну.

Ноттінгем Форест – Мідтьюлланн 2:3

Голи: Ндоє, 22, Вуд, 90+3, пен — Діао, 18, Бех, 24, Андреасен, 88

Астон Вілла набирає хід після провального старту сезону. Сьогодні команда Емері на виїзді перемогла голландський Феєнорд.

Феєнорд – Астон Вілла 0:2

Голи: Буендіа, 61, Макгінн, 79

Гол Варга приніс Ференцварошу мінімальну перемогу над Генком.

Генк — Ференцварош 0:1

Голи: Варга, 44

Ліон впевнено переграв Зальцбург завдяки голам Сатріано та Клюйверта.

Ліон — Зальцбург 2:0

Голи: Сатріано, 11, Клюйверт, 57

Динамо Загреб переміг Маккабі Тель-Авів та очолив турнірну таблицю.

Маккабі Тель-Авів - Динамо Загреб 1:3

Голи: Абу-Фархі, 14 — Лісіца, 14, Любічич, 16, 72

Штурм Грац здолав Рейнджерс перед власними вболівальниками.

Штурм Грац — Рейнджерс 2:1

Голи: Хорват, 7, Кітеїшвілі, 35 - Гассама, 49

