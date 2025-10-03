Ліга Європи

Австралійський фахівець не здобув жодної перемоги у своїх перших шести матчах на чолі команди.

Ноттінгем Форест зазнав домашньої поразки від данського Мідтьюлланна з рахунком 2:3 у другому турі групового етапу Ліги Європи.

Для головного тренера Анже Постекоглу цей матч став шостим на чолі англійського клубу, і знову без перемог: чотири поразки та дві нічиї.

Таким чином, австралієць повторив негативне досягнення сторічної давнини. Востаннє подібне траплялося у серпні-вересні 1925 року, коли наставник Джон Бейнс не виграв жодного з семи стартових поєдинків з Ноттінгем Форест.

Нагадаємо, Постекоглу очолив Ноттінгем на початку вересня.