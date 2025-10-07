Англія

Англієць розглядав варіант завершення кар'єри наприкінці минулого сезону.

Захисник Манчестер Сіті та збірної Англії Джон Стоунз розповів, що минулого сеоні роздумував над питанням про завершення кар'єри через постійні травми.

"Минулого сезону мені було дуже важко — настільки, що я думав про те, щоб зупинитися. Я не хотів цього робити. Просто мені набридло постійно бути професійним, намагатися робити все правильно, а потім знову отримувати травми й не мати відповідей, чому це відбувається. Це було дуже важке становище.

Настає момент, коли ти не розумієш, чому це відбувається. І ще складніше, коли ти докладаєш стільки зусиль, намагаєшся бути максимально професійним, аби грати та бути готовим. Було б легше, якби можна було сказати: "Я не зробив того чи цього, ось в чому проблема". Але коли ти робиш усе правильно, а це однаково трапляється, це психологічно дуже складно. Сподіваюся, мені більше не доведеться переживати те саме.

Емоції тоді були на межі. Я не мислив тверезо. Глибоко в душі я, мабуть, ніколи б не зробив цього, не завершив б кар’єру. Коли кілька років тому Сіті хотіли, щоб я знайшов новий виклик, я сказав: "Я буду боротися". Це все, що я знаю з дитинства, то чому мені зупинятися зараз? У мені все ще є цей бойовий дух і менталітет переможця, який не дозволяє зупинятися", — наводить слова Стоунза BBC Sport.

Минулого сезону Стоунз провів 20 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав два асисти. Цього сезону він відіграв шість поєдинків.