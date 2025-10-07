Англієць розглядав варіант завершення кар'єри наприкінці минулого сезону.
Джон Стоунз, Getty Images
07 жовтня 2025, 21:40
Захисник Манчестер Сіті та збірної Англії Джон Стоунз розповів, що минулого сеоні роздумував над питанням про завершення кар'єри через постійні травми.
"Минулого сезону мені було дуже важко — настільки, що я думав про те, щоб зупинитися. Я не хотів цього робити. Просто мені набридло постійно бути професійним, намагатися робити все правильно, а потім знову отримувати травми й не мати відповідей, чому це відбувається. Це було дуже важке становище.
Настає момент, коли ти не розумієш, чому це відбувається. І ще складніше, коли ти докладаєш стільки зусиль, намагаєшся бути максимально професійним, аби грати та бути готовим. Було б легше, якби можна було сказати: "Я не зробив того чи цього, ось в чому проблема". Але коли ти робиш усе правильно, а це однаково трапляється, це психологічно дуже складно. Сподіваюся, мені більше не доведеться переживати те саме.
Емоції тоді були на межі. Я не мислив тверезо. Глибоко в душі я, мабуть, ніколи б не зробив цього, не завершив б кар’єру. Коли кілька років тому Сіті хотіли, щоб я знайшов новий виклик, я сказав: "Я буду боротися". Це все, що я знаю з дитинства, то чому мені зупинятися зараз? У мені все ще є цей бойовий дух і менталітет переможця, який не дозволяє зупинятися", — наводить слова Стоунза BBC Sport.
Минулого сезону Стоунз провів 20 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав два асисти. Цього сезону він відіграв шість поєдинків.