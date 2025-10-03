"Містяни" в пошуку правого захисника.
Nahuel Molina, getty images
03 жовтня 2025, 22:22
Манчестер Сіті виявляє інтерес до правого захисника мадридського Атлетіко та збірної Аргентини Науеля Моліни. Про це повідомляє TEAMtalk.
За інформацією джерела, головний тренер "містян" Пеп Гвардіола особисто зацікавлений в трансфері 27-річного аргентинця.
Зазначимо, що Моліна є чинним чемпіоном світу у складі "альбіселесте". На чемпіонаті світу-2022 у Катарі, він провів за команду Ліонеля Скалоні сім матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.
Чинна трудова угода гравця з "матрацниками" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.
Цього сезону Науель Моліна відіграв за Атлетіко шість матчів.