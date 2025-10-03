Англія

"Містяни" в пошуку правого захисника.

Манчестер Сіті виявляє інтерес до правого захисника мадридського Атлетіко та збірної Аргентини Науеля Моліни. Про це повідомляє TEAMtalk.

За інформацією джерела, головний тренер "містян" Пеп Гвардіола особисто зацікавлений в трансфері 27-річного аргентинця.

Зазначимо, що Моліна є чинним чемпіоном світу у складі "альбіселесте". На чемпіонаті світу-2022 у Катарі, він провів за команду Ліонеля Скалоні сім матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Чинна трудова угода гравця з "матрацниками" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Цього сезону Науель Моліна відіграв за Атлетіко шість матчів.