Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з воротарем Джейсоном Стілом.

Нова угода з 35-річним англійцем розрахована до літа 2027 року.

Стіл виступає у складі "чайок" з літа 2018 року. На його рахунку 60 поєдинків, з яких 21 на нуль за 85 пропущених м'ячів.

У поточному сезоні Джейсон провів два сухі матчі в Кубку англійської ліги.

Після семи турів Брайтон набрав дев'ять очок і посідає 12 місце у турнірній таблиці АПЛ.