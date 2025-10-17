Нова угода розрахована до літа 2027 року.
Джейсон Стіл, Getty Images
17 жовтня 2025, 10:23
Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з воротарем Джейсоном Стілом.
Нова угода з 35-річним англійцем розрахована до літа 2027 року.
Стіл виступає у складі "чайок" з літа 2018 року. На його рахунку 60 поєдинків, з яких 21 на нуль за 85 пропущених м'ячів.
У поточному сезоні Джейсон провів два сухі матчі в Кубку англійської ліги.
Після семи турів Брайтон набрав дев'ять очок і посідає 12 місце у турнірній таблиці АПЛ.