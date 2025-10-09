Контракт грецького гравця розрахований до літа 2029 року.
Христос Музакітіс, Getty Images
09 жовтня 2025, 23:19
Брайтон у літнє трансферне вікно хотів підписати контракт з опорним півзахисником Христосом Музакітісом. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво англійського клубу оцінило 18-річного грека на суму близько 40 мільйонів євро, проте "червоно-білі" вирішили відмовитися та залишити футболіста у своєму складі.
Чинний контракт Музакітіса розрахований до літа 2029 року.
Цього сезону Музакітіс провів сім матчів, у яких забив два м'ячі.