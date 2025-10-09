Англія

Контракт грецького гравця розрахований до літа 2029 року.

Брайтон у літнє трансферне вікно хотів підписати контракт з опорним півзахисником Христосом Музакітісом. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво англійського клубу оцінило 18-річного грека на суму близько 40 мільйонів євро, проте "червоно-білі" вирішили відмовитися та залишити футболіста у своєму складі.

Чинний контракт Музакітіса розрахований до літа 2029 року.

Цього сезону Музакітіс провів сім матчів, у яких забив два м'ячі.