До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 1 червня 2026 року.

Завершилася 1559 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Буданов бачить підґрунтя для припинення вогню

Керівник ОП Кирило Буданов заявив, що "підґрунтя для припинення бойових дій уже існує". Він підтвердив: Зеленський доручив спробувати завершити війну якнайшвидше, бажано — до зими.

🔸 Польща вимагає вибачень від Зеленського через УПА

У канцелярії президента Польщі вважають, що Зеленський має перепросити за надання підрозділу ССО назви "імені Героїв УПА". У Любліні з будівлі міськради зняли прапор України, а експосол Польщі повернув орден "За заслуги".

🔸 рф заборонила експорт авіаційного гасу

росія запровадила 6-місячну заборону на вивезення палива для реактивних двигунів. Офіційна причина — "стабілізація внутрішнього ринку".

🔸 ЄС може обмежити захист для українських чоловіків

Країни ЄС розглядають виключення чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту (для нових заявників). Причина — зростання частки військовозобов'язаних серед новоприбулих.

🔸 Зеленський відзначив авторів операції "Павутина"

До річниці операції СБУ президент нагородив людей, завдяки яким було уражено 41 літак РФ (Ту-95, Ту-22М3, А-50 тощо). Сума завданих збитків перевищує $7 млрд.

📌 Інші новини:

- Скорочення допомоги США: іноземні експерти з розслідування воєнних злочинів рф припинили їздити в Україну через брак фінансування від адміністрації Трампа.

- Енергостійкість: Шмигаль розкрив план із чотирьох рівнів — "бізнес має стати частиною енергосистеми".

- Drone Deal: Зеленський заявив, що для угоди зі США «"потрібно, щоб Трамп сказав "так"".

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 178 бойових зіткнень.



За сьогодні противник завдав 68 авіаційних ударів, скинувши 244 керовані авіабомби. Крім того, для ураження наших позицій та мирних населених пунктів загарбники залучили 5859 дронів-камікадзе й здійснили 2187 обстрілів.



На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося три бойові зіткнення, один бій триває досі. Противник завдав п’ять авіаударів, скинувши 16 КАБ, здійснив 67 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, вісім із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню



На Південно-Слобожанському напрямку окупанти сім разів намагалися прорвати оборону біля Ветеринарного, Стариці, Приліпки та Синельникового. Три бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському відтинку фронту загарбники чотири рази йшли в атаку, намагаючись витіснити наші підрозділи поблизу Курилівки та в бік Куп’янська-Вузлового. Три бойові зіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку українські воїни успішно відбили вісім штурмів неподалік Копанок, Новомихайлівки, Дробишевого, Лиману та Ямполя.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно звели нанівець чотири спроби загарбників просунутися вперед поблизу Калеників, Різниківки та у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки. Одне бойове зіткнення ще триває.



На Краматорському напрямку ворог здійснив одну марну спробу витіснити наших захисників із займаних позицій в районі населеного пункту Никифорівка.

Сили оборони успішно відбили вісім атак, на Костянтинівському напрямку, поблизу Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру та в бік Кучерового Яру і Нового Шахового.



На Покровському напрямку ворог провів 36 атак. Окупанти намагалися прорватися у районах Дорожнього, Новоолександрівки, Родинського, Покровська, Котлиного, Молодецького, Удачного, Муравки, Горіхового та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Шевченко, Білицьке, Сергіївка. Три бойові зіткнення ще тривають.



За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 32 окупанти, ще 9 — поранено. Наші воїни знищили дві одиниці автомобільної, шість одиниць спеціальної техніки, квадроцикл та укриття особового складу противника. Також пошкоджено сім автомобілів, дві гармати, один пункт управління безпілотниками та 11 укриттів особового складу ворога. Крім того, знищено або придушено засобами радіоелектронної боротьби понад 200 ворожих безпілотників різних типів.



На Олександрівському напрямку окупанти один раз намагалися покращити своє тактичне положення, атакуючи в районі Вербового.



На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 23 атаки окупантів у районах населених пунктів Рибне, Злагода, Добропілля, Оленокостянтинівка Залізничне, Чарівне та в бік Косівцевого, Різвдянки, Воздвижівки, Цвіткового та Верхньої Терси. Ще п’ять бойових зіткнень тривають.



На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.



На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві марні спроби просунутися в районі Антонівського мосту.



На інших напрямках суттєвих змін в оперативній обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Провів Ставку. Важливо, що дуже детально проаналізували стан виконання тих рішень, про які говорили наші військові на передовій. У другій половині минулого року були впроваджені рішення, які зрештою призвели до значного посилення наших фронтових позицій.

Перше – це пряме фінансування для бойових бригад для закупівлі необхідного, передусім дронів. Друге – більш справедливий розподіл особового складу для поповнення бойових бригад. Третє – розширення можливостей наших бригад проводити БЗВП. Пряме фінансування додало бригадам реальних бойових спроможностей. Щодо особового складу, вже близько 160 військових частин отримують стабільне гарантоване поповнення, і це дозволяє більш впевнено захищати позиції. Вдвічі збільшилась і кількість військових частин, які отримали право проводити БЗВП. Доручив по кожному із цих пунктів пропрацювати можливі додаткові кроки, як ще можемо підтримати бригади.

Окремо обговорили й питання про постачання далекобійного 155-го – це те, щодо чого хлопці часто звертались. Доручив напрацювати більше можливостей для фінансування, виробництва та постачання таких снарядів і загалом підтримки наших артилерійських спроможностей, які й зараз мають суттєве значення для досягнення бойових результатів. Міністерство оборони України працює і щодо постачання пікапів у війська – рішення вже реалізовуються.

Була сьогодні також доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського по ситуації на ключових напрямках. Українські позиції сильні, і це дуже потрібний нашій державі результат. Те, що обов’язково підтримає всі дипломатичні кроки. Багато уваги приділили сьогодні й ППО. Це, абсолютно зрозуміло, ключовий пріоритет для захисту наших міст і громад. Очікую значно більше активності від наших дипломатів для посилення ППО та постачання необхідних ракет. Доручив також Міністерству оборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики. Маємо знайти те, що потрібно Україні. Слава Україні!

