Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Коуч "трьох левів" поділився своїми думками після гри з Мексикою.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу ЧС-2026 проти Мексики.

"Відчуваю гордість. Кожен гравець нам був потрібен. Гра далася тяжко. Були відкати у ті моменти, коли здавалося, що ми перехопили ініціативу у матчі. Але ми маємо правильний менталітет.

Коли все йде за планом, футболісти не опускають руки і зберігають віру. Це ще один крок вперед. Матч треба обміркувати. Ацтека та збірна Мексики зробили зустріч особливою. Ми віддали всі сили, кожен із нас. Треба це зрозуміти. Рухаємось далі.

Робота арбітрів була недостатньо якісною. Судді були недостатньо якісними. Четвертий арбітр також. Три людини на VAR із Південної Америки в такому матчі, якщо я правильно розумію... А втручання VAR в епізоді з пенальті – це справді настільки очевидна помилка? Звичайно, ні. Вони змінили рішення в ситуації, де навіть порушення правил не було", — наводить слова Тухеля ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мексика – Англія.