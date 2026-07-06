Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Європейський футбольний союз заявив, що призупинення автоматичної дискваліфікації нападника збірної США суперечить регламенту та створює небезпечний прецедент.

УЄФА виступив з офіційною заявою щодо ситуації навколо нападника збірної США Фоларіна Балогуна, якому після вилучення на чемпіонаті світу-2026 призупинили дію автоматичної одноматчевої дискваліфікації.

У європейській футбольній організації наголосили, що таке рішення суперечить чинним правилам і ставить під сумнів принцип рівності для всіх учасників турніру.

"Рішення, ухвалене вчора, призупинити на рік застосування автоматичної одноматчевої дискваліфікації після червоної картки, показаної Фоларіну Балогуну, перейшло червону лінію.

Футбол, як і будь-який інший вид спорту, спирається на правила, які є основою чесної, сумлінної та прозорої конкуренції. У цьому випадку мінімальна автоматична дискваліфікація після вилучення не підлягає жодному тлумаченню чи виняткам.

Коли визначеність правил більше не гарантується їхніми хранителями, цілісність гри опиняється під загрозою, а довіра до змагання підривається. Крім того, таке рішення створює прецедент для інших аналогічних випадків у межах цього турніру.

Футбол залишається найпопулярнішим видом спорту у світі саме тому, що всюди грають за однаковими правилами. Ми висловлюємо свою недовіру до цього безпрецедентного, незрозумілого та невиправданого рішення", – йдеться в офіційній заяві УЄФА.

Таке рішення стало справжнім полегшенням для збірної США напередодні 1/8 плей-оф ЧС-2026. У протистоянні з Бельгією американці боротиметься не просто за прохід далі, а за історичне досягнення — команда прагне пробитися до чвертьфіналу чемпіонату світу вперше з 2002 року.