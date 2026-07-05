Італія

Румунський центрбек вирушить до Італії для проходження медогляду на початку наступного тижня.

Центральний захисник лондонського Тоттенгема Раду Дрегушін близький до повернення в італійську Серію А. Новим клубом румунського футболіста стане Фіорентіна.

За інформацією авторитетного футбольного інсайдера Фабріціо Романо, гравець вирушить з Лондона до Флоренції вже на початку наступного тижня. Там на нього чекає традиційний медичний огляд, після успішного проходження якого про трансфер буде оголошено офіційно.

Клуби вже повністю узгодили структуру та фінансові умови переходу. Тоттенгем отримає за цей трансфер комплексний пакет у розмірі 16,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, до переїзду на Туманний Альбіон румунський оборонець захищав кольори Ювентуса, Сампдорії, Салернітани та Дженоа. Саме з генуезького клубу Раду перейшов до шпор взимку 2024 за 25 млн євро. У минулому сезоні, Дрегушін через наслідки важкої травми, зіграв за Тоттенгем лише 12 матчів у всіх турнірах.