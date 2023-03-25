Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер збірної Бельгії про матч проти Швеції.

Бельгія в рамках поєдинку першого туру відбіркового циклу до чемпіонату Європи 2024 року грала на виїзді проти Швеції та здобула перемогу з рахунком 3:0.

Головний тренер бельгійців Доменіко Тедеско залишився задоволеним своєю командою.

"Дійсно хороший результат. Я відчув гарний настрій не лише на полі, але й на лавці запасних. Дух єдності. І, звичайно, перемога.

Лукебакіо? Нам потрібні сміливі гравці в ситуаціях один в один. Він швидкий і має блискучу ліву ногу. Найважливіше — він працює на команду.

Це була командна перемога. Я радий, що Кевін [Де Брюйне] виграв свій перший матч у якості капітана. У захисті Артур [Теате], який вперше грав на цій позиції. І Ромелу [Лукаку], звичайно, забив тричі. Це дивовижно, і ми щасливі", — наводить слова Тедеско офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу відбору на чемпіонат Європи-2024 між Бельгією та Швецією.