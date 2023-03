Перший тур кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2024 залишився позаду.

Команди встигли зіграти 23 матчі, у яких загалом було забито 66 голів.

Найбільш результативними при цьому стали ігри поміж Швейцарією та Білоруссю (5:0), а також зустріч Австрії та Азербайджану (4:1).

Організатори змагань у підсумку відібрали чотири найбільш видовищні результативні постріли, і запропонували вболівальникам обрати серед них найкращий.

– Жан Випотнік (Словенія) — проти Казахстану (2:1);

– Кіліан Мбаппе (Франція) — проти Нідерландів (4:0);

– Марсель Забітцер (Австрія) — проти Азербайджан (4:1);

– Амар Дедич (Боснія і Герцеговина) — проти Ісландії (3:0);

