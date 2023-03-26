Організатори змагань запропонували на вибір чотири варіанти.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
26 березня 2023, 12:12
Перший тур кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2024 залишився позаду.
Команди встигли зіграти 23 матчі, у яких загалом було забито 66 голів.
Найбільш результативними при цьому стали ігри поміж Швейцарією та Білоруссю (5:0), а також зустріч Австрії та Азербайджану (4:1).
Організатори змагань у підсумку відібрали чотири найбільш видовищні результативні постріли, і запропонували вболівальникам обрати серед них найкращий.
– Жан Випотнік (Словенія) — проти Казахстану (2:1);
– Кіліан Мбаппе (Франція) — проти Нідерландів (4:0);
– Марсель Забітцер (Австрія) — проти Азербайджан (4:1);
– Амар Дедич (Боснія і Герцеговина) — проти Ісландії (3:0);
Проголосувати за автора найкращого гола в першому турі відбору до чемпіонату Європи-2024 можна нижче в цьому матеріалі.