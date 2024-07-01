Football.ua розповідає про головні події чемпіонату Європи в Німеччині за неділю, 30 червня.
У неділю, 30 червня, відбулися два поєдинки чемпіонату Європи-2024. В 1/8 фіналу між собою зустрічалися Англія та Словаччина, а також Іспанія та Грузія.
В обох випадках до чвертьфіналу вийшли номінальні господарі та фаворити. Загалом, без сенсацій, хоча англійці були близькі до провалу.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОГЛЯДИ МАТЧІВ
Англія — Словаччина 2:1
Голи: Беллінгем, 90+5, Кейн, 91 — Шранц, 25
Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї, Тріпп'єр (Палмер, 66) — Мейну (Езе, 84), Райс — Сака, Беллінгем (Конса, 106), Фоден (Тоуні, 90+4) — Кейн (Беллінгем, 106).
Словаччина: Дубравка — Пекарік (Тупта, 109), Вавро, Шкрініар, Ганцко — Куцка (Беро, 81), Лоботка, Дуда (Бенеш, 81) — Шранц (Дьйомбер, 90+3), Стрелец (Боженік, 61), Гараслін (Суслов, 61).
Попередження: Геї, Мейну, Беллінгем, Пекарік — Куцка, Шкрініар, Вавро, Дьйомбер.
Відеоогляд матчу:
Найкращий гравець: Джуд Беллінгем (Англія)
Іспанія — Грузія 4:1
Голи: Родрі, 39, Руїс, 51, Вільямс, 75, Ольмо, 83 — Ле Норман, 18 (авт.)
Іспанія: Сімон — Карвахаль (Навас, 82), Ле Норман, Лапорт, Кукурелья (Грімальдо, 66) — Педрі (Ольмо, 52), Родрі, Руїс (Меріно, 81) — Ямал, Мората (Оярсабаль, 66), Вільямс.
Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе, Гвелесіані (Зівзівадзе, 79), Кашия, Двалі, Лочошвілі (Цитаішвілі, 63) — Чакветадзе (Давіташвілі, 63), Кітеішвілі (Алтунашвілі, 41), Кочорашвілі — Мікаутадзе (Квеквескірі, 79), Кварацхелія.
Попередження: Мората — Давіташвілі.
Відеоогляд матчу:
Найкращий гравець: Родрі (Іспанія)
Подія дня — відскок Англії
Дивно, якою перед нами постала збірна Англії на Євро-2024. Якщо ви ще за весь турнір жодного разу не бачили гри підопічних Гарета Саутгейта, то краще не починайте. Видовище не найкраще.
Крім того, що в англійців є проблема з атакувальною думкою, так сюди й додалися проблеми в обороні.
Другий тайм для англійців був кошмарний. Зокрема, для вболівальників цієї збірної, які спостерігали, як колектив Саутгейта б'ється головою об захист Словаччини. Але Англія свого домоглася: Джуд Беллінгем на 95-й хвилині гри забив ударом через себе, піднявши на ноги всю Німеччину.
А на початку овертайму Гаррі Кейн вивів свою команду вперед. Англійці у своєму стилі втримали перемогу і вихід до наступного раунду.
Гол дня — Джуд Беллінгем
Думаємо, ні в кого не виникає сумнівів щодо голу дня. Гол Джуда не тільки дуже видовищний, а й дуже важливий. Неймовірно важливий. Він перевів гру в овертайми, а потім Гаррі Кейн забив вирішальний м'яч, який вивів англійців у чвертьфінал.
Гол Беллінгема в падінні через себе:
Талант дня — Ламін Ямал
У рамках 1/8 фіналу Євро-2024 збірна Іспанії здобула впевнену перемогу над Грузією з рахунком 4:1 та пробилася до наступної стадії континентальної першості.
У стартовому складі "фурії роха" вийшов юний вінгер Ламін Ямал, який відзначився результативною передачею в моменті з голом Фабіана Руїса.
Слід відзначити, що Ямал у віці 16 років і 353 днів став наймолодшим гравцем, який зіграв у плей-оф чемпіонату Європи.
Окрім цього, іспанський вінгер Барселони є наймолодшим футболістом в історії проведення фінальної частини Євро.
Сум дня — виліт збірної Грузії
Збірна Грузії дебютувала на чемпіонаті Європи і ця команда залишила свій слід на турнірі. Так, безумовно, ніхто особливо не чекав, що грузини пройдуть іспанців. Надто міцна команда "фурія роха".
Але певний сум є. Зокрема, Мікаутадзе, Кварацхелія і Мамардашвілі провели хороший турнір, піднявши інтерес до своєї персони.
А тепер грузини можуть спокійно повертатися додому, проявивши себе дуже і дуже гідно в Німеччині.
ЦІКАВІ ФАКТИ
- 35 ударів Іспанії в матчі з Грузією — рекорд Євро-2024 і збірної з моменту збору статистики. У грузинів жодного удару в площину.
Ламін Ямаль повторив досягнення Кріштіану Роналду на Євро.
- 16-річний вінгер збірної Іспанії віддав гольовий пас у матчі 1/8 фіналу Євро-2024 проти Грузії (4:1). Ніхто на турнірі не зробив більше асистів, ніж він — 2 у 4 зустрічах.
- Ламін Ямал став наймолодшим гравцем в історії Євро та плей-оф і наймолодшим асистентом в історії турніру та плей-оф.
- Ямаль повторив досягнення Зідана на Євро — 5+ ударів і 5+ пасів під удар за матч. За 44 роки це вдалося тільки їм.
- Гаррі Кейн наздогнав Антуана Грізманна за голами в плей-офф чемпіонатів Європи.
Форвард Баварії і збірної Англії забив на першій хвилині додаткового часу в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 проти Словаччини.
Кейн забив п'ятий гол і тепер ділить лідерство з Грізманном за голами в матчах Євро на виліт.
По 4 м'ячі в плей-офф забили Нуну Гомеш, Герд Мюллер, Дітер Мюллер і Драган Джаїч.