Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає про головні події чемпіонату Європи в Німеччині за неділю, 30 червня.

У неділю, 30 червня, відбулися два поєдинки чемпіонату Європи-2024. В 1/8 фіналу між собою зустрічалися Англія та Словаччина, а також Іспанія та Грузія.

В обох випадках до чвертьфіналу вийшли номінальні господарі та фаворити. Загалом, без сенсацій, хоча англійці були близькі до провалу.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОГЛЯДИ МАТЧІВ

Англія — Словаччина 2:1

Голи: Беллінгем, 90+5, Кейн, 91 — Шранц, 25



Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї, Тріпп'єр (Палмер, 66) — Мейну (Езе, 84), Райс — Сака, Беллінгем (Конса, 106), Фоден (Тоуні, 90+4) — Кейн (Беллінгем, 106).



Словаччина: Дубравка — Пекарік (Тупта, 109), Вавро, Шкрініар, Ганцко — Куцка (Беро, 81), Лоботка, Дуда (Бенеш, 81) — Шранц (Дьйомбер, 90+3), Стрелец (Боженік, 61), Гараслін (Суслов, 61).



Попередження: Геї, Мейну, Беллінгем, Пекарік — Куцка, Шкрініар, Вавро, Дьйомбер.

Відеоогляд матчу:

Найкращий гравець: Джуд Беллінгем (Англія)

Amazing goal ✅

Quarter-finalist✅



Jude Bellingham is named Player of the Match 👏@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/zBi9cyk8WD — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 30, 2024

Іспанія — Грузія 4:1

Голи: Родрі, 39, Руїс, 51, Вільямс, 75, Ольмо, 83 — Ле Норман, 18 (авт.)



Іспанія: Сімон — Карвахаль (Навас, 82), Ле Норман, Лапорт, Кукурелья (Грімальдо, 66) — Педрі (Ольмо, 52), Родрі, Руїс (Меріно, 81) — Ямал, Мората (Оярсабаль, 66), Вільямс.



Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе, Гвелесіані (Зівзівадзе, 79), Кашия, Двалі, Лочошвілі (Цитаішвілі, 63) — Чакветадзе (Давіташвілі, 63), Кітеішвілі (Алтунашвілі, 41), Кочорашвілі — Мікаутадзе (Квеквескірі, 79), Кварацхелія.



Попередження: Мората — Давіташвілі.

Відеоогляд матчу:

Найкращий гравець: Родрі (Іспанія)

Rodri with an elite finish and a complete midfield performance 👏@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/svwf9inPlv — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 30, 2024

Подія дня — відскок Англії

Дивно, якою перед нами постала збірна Англії на Євро-2024. Якщо ви ще за весь турнір жодного разу не бачили гри підопічних Гарета Саутгейта, то краще не починайте. Видовище не найкраще.

Крім того, що в англійців є проблема з атакувальною думкою, так сюди й додалися проблеми в обороні.

Другий тайм для англійців був кошмарний. Зокрема, для вболівальників цієї збірної, які спостерігали, як колектив Саутгейта б'ється головою об захист Словаччини. Але Англія свого домоглася: Джуд Беллінгем на 95-й хвилині гри забив ударом через себе, піднявши на ноги всю Німеччину.

А на початку овертайму Гаррі Кейн вивів свою команду вперед. Англійці у своєму стилі втримали перемогу і вихід до наступного раунду.

Гол дня — Джуд Беллінгем

Думаємо, ні в кого не виникає сумнівів щодо голу дня. Гол Джуда не тільки дуже видовищний, а й дуже важливий. Неймовірно важливий. Він перевів гру в овертайми, а потім Гаррі Кейн забив вирішальний м'яч, який вивів англійців у чвертьфінал.

Гол Беллінгема в падінні через себе:

Талант дня — Ламін Ямал

У рамках 1/8 фіналу Євро-2024 збірна Іспанії здобула впевнену перемогу над Грузією з рахунком 4:1 та пробилася до наступної стадії континентальної першості.

У стартовому складі "фурії роха" вийшов юний вінгер Ламін Ямал, який відзначився результативною передачею в моменті з голом Фабіана Руїса.

Слід відзначити, що Ямал у віці 16 років і 353 днів став наймолодшим гравцем, який зіграв у плей-оф чемпіонату Європи.

Окрім цього, іспанський вінгер Барселони є наймолодшим футболістом в історії проведення фінальної частини Євро.

Сум дня — виліт збірної Грузії

Збірна Грузії дебютувала на чемпіонаті Європи і ця команда залишила свій слід на турнірі. Так, безумовно, ніхто особливо не чекав, що грузини пройдуть іспанців. Надто міцна команда "фурія роха".

Але певний сум є. Зокрема, Мікаутадзе, Кварацхелія і Мамардашвілі провели хороший турнір, піднявши інтерес до своєї персони.

А тепер грузини можуть спокійно повертатися додому, проявивши себе дуже і дуже гідно в Німеччині.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- 35 ударів Іспанії в матчі з Грузією — рекорд Євро-2024 і збірної з моменту збору статистики. У грузинів жодного удару в площину.

Ламін Ямаль повторив досягнення Кріштіану Роналду на Євро.

- 16-річний вінгер збірної Іспанії віддав гольовий пас у матчі 1/8 фіналу Євро-2024 проти Грузії (4:1). Ніхто на турнірі не зробив більше асистів, ніж він — 2 у 4 зустрічах.

- Ламін Ямал став наймолодшим гравцем в історії Євро та плей-оф і наймолодшим асистентом в історії турніру та плей-оф.

- Ямаль повторив досягнення Зідана на Євро — 5+ ударів і 5+ пасів під удар за матч. За 44 роки це вдалося тільки їм.

- Гаррі Кейн наздогнав Антуана Грізманна за голами в плей-офф чемпіонатів Європи.

Форвард Баварії і збірної Англії забив на першій хвилині додаткового часу в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 проти Словаччини.

Кейн забив п'ятий гол і тепер ділить лідерство з Грізманном за голами в матчах Євро на виліт.

По 4 м'ячі в плей-офф забили Нуну Гомеш, Герд Мюллер, Дітер Мюллер і Драган Джаїч.