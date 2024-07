У неділю, 30 червня, відбулися два поєдинки чемпіонату Європи-2024. В 1/8 фіналу між собою зустрічалися Англія та Словаччина, а також Іспанія та Грузія.

В обох випадках до чвертьфіналу вийшли номінальні господарі та фаворити. Загалом, без сенсацій, хоча англійці були близькі до провалу.

Англія — Словаччина 2:1

Голи: Беллінгем, 90+5, Кейн, 91 — Шранц, 25



Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї, Тріпп'єр (Палмер, 66) — Мейну (Езе, 84), Райс — Сака, Беллінгем (Конса, 106), Фоден (Тоуні, 90+4) — Кейн (Беллінгем, 106).



Словаччина: Дубравка — Пекарік (Тупта, 109), Вавро, Шкрініар, Ганцко — Куцка (Беро, 81), Лоботка, Дуда (Бенеш, 81) — Шранц (Дьйомбер, 90+3), Стрелец (Боженік, 61), Гараслін (Суслов, 61).



Попередження: Геї, Мейну, Беллінгем, Пекарік — Куцка, Шкрініар, Вавро, Дьйомбер.

Відеоогляд матчу:

Найкращий гравець: Джуд Беллінгем (Англія)

