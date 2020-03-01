Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках 26-го тура чемпионата Испании состоится очередное Эль Класико. В этот раз битва между грандами произойдет на Сантьяго Бернабеу и может внести значительные изменения в турнирную таблицу.

Реал — Барселона

Воскресенье, 22:00, Мадрид, Сантьяго Бернабеу. Арбитр встречи — Матеу Лаос.

Мадридцы попали в довольно затруднительную ситуацию накануне очного противостояния с каталонцами. Команда Зидана еще несколько туров назад лидировала с таблице, но в последних двух поединках "бланкос" добыли лишь одно очко из шести возможных, что привело к тому, что Барселона перехватила лидерство, что дает перед Класико значительное стратегическое преимущество, ведь подопечных Сетьена вполне устроит ничейный результат, чего не скажешь про хозяев встречи. Если же все-таки три очка из Мадрида увезут каталонцы, то это станет значительным ударом по чемпионской интриге. Пожалуй, для нейтрального болельщика победа Реала была бы куда интереснее.

Кроме того, ранее "бланкос" в родных стенах проиграли матч в рамках 1/8 Лиги чемпионов Манчестер Сити, изначально ведя в счете, что также могло оставить свой негативный след на команде по итогу. Несмотря на то, что Барселона свой матч в евротурнире также не выиграла, выездная ничья против Наполи смотрится куда перспективнее, чем поражение от "горожан" с точки зрения продолжения участия в Лиге чемпионов.

Так значит Барса фаворит? Сложно сказать, так как "блаугранас" также находятся не в лучшей форме. Тем более, что Эль Класико — это поединок совершенно иного уровня, и все, что было до него, отходит на второй план. Не стоит удивлятся, если Реал обыграет именитого оппонента, вновь вернув себе лидерство в таблице.

Компания Favbet отдает небольшое предпочтение хозяевам, предоставляя на победу команды Зидана коэффициент 2,34. На Барсу, в свою очередь, можно поставить с показателем 3,00, а ничейный результат оценивается в 3,65.