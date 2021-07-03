Фавориты противостояний

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В рамках поединка четвертьфинала чемпионата Европы-2020 сборная Чехии выступит в качестве хозяев бакинского Олимпийского стадиона в матче против Дании.

Чехия — Дания

суббота, 3 июля, 19:00. Олимпийский стадион, Баку. Главный арбитр — Бьорн Кейперс (Олдензал, Нидерланды). Прямая трансляция на телеканалах Футбол 1/2/3.

Потенциальные соперники сборной Украины на полуфинальной стадии Евро-2020 будут открывать очередной игровой день международного форума поединком в наиболее отдаленной на восток географической точке карты турнира. На прошлом этапе и чехи, и датчане, имели достаточно много проблем со своими соперниками. И даже не стоит в данном контексте смотреть на конечный счет игры коллектива Каспера Хьюлманда против Уэльса (4:0) — сам характер поединка был куда более ровным, чем итоговое соотношение сил на табло.

И что уж говорить о команде Ярослава Шилгавы, которая противостояла хорошо знакомым нам Нидерландам, сумев обыграть "оранжевых" со счетом 2:0. Фактически, именно сборная Чехии "уволила" с занимаемой должности Франка де Бура, чем, наверное, только обрадовала поклонников его национальной сборной. Стоит отметить, что расположение обеих команд в "нижней" части турнирной сетки дает им колоссальные перспективы в виде возможности выхода в финал. Именно поэтому игру двух равных по своим амбициям коллективов пропускать уж точно не рекомендуется.

Букмекеры считают фаворитом встречи Данию. Так, компания Фаворит предлагает на победу "алой гвардии" коэффициент 2,15. Победа Чехии оценена в 3,95, а ничейный результат — 3,25.

Матч Чехия — Дания начнется в 19:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.