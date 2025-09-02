Причиною нападу став словесний конфлікт.
Getty Images
02 вересня 2025, 18:23
Молодого футболіста академії французького Ліона підозрюють у вбивстві. Про це повідомляє RMC Sport.
За інформацією джерела, у понеділок, 1 вересня, поліція затримала 13-річного футболіста, який є головним підозрюваним у вбивстві 16-річного підлітка із застосуванням холодної зброї (ножа).
"Близько 22:30 у неділю в районі Ліону Калюїр-е-Кюїр молодик погрожував ножем групі з трьох друзів. Він ударив одного з них ножем у груди. Потерпілий, госпіталізований у тяжкому стані, помер вночі від отриманих травм", — сказано в заяві поліції.
За словами мера міста Бастьєна Джойнта, причиною нападу став особистий словесний конфлікт.
Раніше повідомлялося, що Мікаутадзе став гравцем Вільярреала.