Франція

Причиною нападу став словесний конфлікт.

Молодого футболіста академії французького Ліона підозрюють у вбивстві. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, у понеділок, 1 вересня, поліція затримала 13-річного футболіста, який є головним підозрюваним у вбивстві 16-річного підлітка із застосуванням холодної зброї (ножа).

"Близько 22:30 у неділю в районі Ліону Калюїр-е-Кюїр молодик погрожував ножем групі з трьох друзів. Він ударив одного з них ножем у груди. Потерпілий, госпіталізований у тяжкому стані, помер вночі від отриманих травм", — сказано в заяві поліції.

За словами мера міста Бастьєна Джойнта, причиною нападу став особистий словесний конфлікт.

