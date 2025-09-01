Іспанія

Грузинський форвард приєднався до іспанського клубу на шість сезонів.

Вільярреал офіційно оголосив про підписання нападника Жоржа Мікаутадзе, права на якого раніше належали Ліону.

Форвард збірної Грузії перейшов із Ліона та став гравцем іспанського клубу на довгостроковій основі. За неофіційною інформацією, його трансфер коштував 31 млн євро.

Контракт "жовтої субмарини" із 24-річним форвардом розрахований на шість років — до червня 2031 року.

Мікаутадзе вперше гучно заявив про себе на Євро-2024, де став одним із лідерів збірної Грузії. Минулого сезону він провів за Ліон 47 матчів, забив 17 голів та віддав 11 асистів.

Нагадаємо, раніше Вільярреал намагався підписати українського форварда Роми Артема Довбика, але в останній момент переговори провалилися.